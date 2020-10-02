На Київщині за добу - 149 випадків коронавірусу, вісім людей померли

У Київській області за добу підтверджено 149 нових випадків коронавірусної хвороби, 8 людей померли.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 2 жовтня заявив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

"Статистика сьогоднішнього дня - плюс 149 нових пацієнтів із підтвердженим діагнозом - COVІD-19. За добу 8 мешканців Київщини не справилися з хворобою та померли від її наслідків. Це також новий антирекорд нашої області", - розповів він.

За його словами, всього за період епідемії в Київській області померло 186 хворих з підтвердженим COVID-19, віком від 28 до 94 років. За весь період одужало всього 5639 осіб.

"За останній тиждень спостерігається тенденція до збільшення кількості госпіталізованих за добу пацієнтів з COVІD-19 та підозрою. З 19 осіб 21 вересня до 33 30 вересня. Збільшилась за тиждень і кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги до таких пацієнтів - з 27 до 60 на добу", - розповів він.

Торкунов зауважив, що наразі у лікарнях області вистачає як ліжок так і лікарів. "Але можемо прогнозувати що з часом, і у випадку збільшення кількості інфікувань до критичної межі, може виникнути проблема з достатністю медичних працівників", - додав він.

Загалом у області підтверджено 9428 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 774 дитини та у 1026 медичних працівників.

В Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.