COVID-19 у Києві: за добу - 447 нових випадків, десятеро хворих померли

Підтверджених випадків COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 602, за добу виявили 447 нових.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 2 жовтня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість виявлених хворих у Києві знову збільшується - плюс 447 людей. 10 випадків на жаль летальні. Всього від коронавірусу в нашому місті померла 401 людина", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих хто захворіли - 251 жінок віком від 19 до 82 років і десять дівчаток від 1 до 17 років, 168 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв і 18 хлопчиків від одного до 17 років.

Також захворіли 28 медиків.

Водночас збільшилась кількість тих, хто одужав. За минулу добу - 312 людей. Всього коронавірус подолали 7 253 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі– 93, Деснянському – 70, Подільському районі – 61 випадок", - повідомив він.

Кличко закликав дотримуватися протиепідемічних заходів, аби не допустити різкого стрибка вірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.