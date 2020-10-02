Кількість пацієнтів у COVID-лікарнях дуже швидко зростає - Степанов

За добу до лікарень з COVID-19 госпіталізовано 801 особу, всього в лікарнях з COVID-19 або підозрою на нього перебуває понад 15 тисяч осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулу добу захворіло 4 633 особи, з них 229 дітей та 271 медпрацівник. Було госпіталізовано 801 людину, безпосередньо в стаціонарах проходить лікування 15 797 осіб. Дуже швидко зростає кількість людей, які мають середній або важкий перебіг хвороби і перебувають в лікарнях”, - сказав Степанов.

За добу, за даними МОЗ, було проведено 50 734 дослідження на COVID-19, в тому числі 29 527 методом ПЛР, та 21 207 — методом ІФА.

За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Харківська область — 460, в тому числі в Харкові — 342, Дніпропетровській області — 334, Одеській - 280, Хмельницькій — 244 випадки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, з них за добу – 4 633. Протягом доби зафіксовано 68 нових летальних випадків.