COVID-19 в Україні: до послаблення карантину готова лише одна область

Станом на 2 жовтня в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення склав 18,7 при базовому рівні 40 на 100 тис. населення.

Загалом, станом на 2 жовтня не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів, враховуючи перевищення індикаторних показників місто Київ та 22 області України.

Так, у Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 164 на 100 тис. осіб, завантаженість ліжок в лікарня першої хвилі станом на 1 жовтня в столиці становить 59,5% за останні 5 днів.

Найвищий показник рівня захворюваності на COVID-19 у Тернопільській (317,7) Чернівецькій (221,6), Харківській (200,9), Волинській (158,8), Івано-Франківській (141,9) областях.

Відсутні дані по АР Крим та місту Севастопіль.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.

Фото Андрія Скакодуба