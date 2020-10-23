В Україні - нові карантинні зони: які міста і райони «почервоніли»

Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні оновила рівні епідемічної небезпеки поширення СOVID-19 в Україні.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив у Телерамі, передає Укрінформ.

«До червоної зони буде віднесено: міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області; Слов'янський район Донецької області; міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; Перечинський район Закарпатської області», - написав Немчінов.

За його даними, до цієї ж зони потрапили:

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області; міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області; міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Як повідомлялось, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19.

Далі буде.