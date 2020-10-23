В Україні за добу виявили 7 517 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу виявили 7 517 нових випадків коронавірусу

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Укрінформ
В Україні станом на  23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Протягом доби зафіксовано 121 новий летальний випадок. Одужали 2 680 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 6 164 смерті від COVID-19. Одужали – 137 578 осіб.

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Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 053 випадки коронавірусу.

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