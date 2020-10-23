ВООЗ заявляє про новий рекорд пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала за минулу добу 423 819 нових випадків коронавірусу – найбільше від початку пандемії.

Про це свідчить статистика на сайті ВООЗ, передає Укрінформ.

Як зазначається, найбільше нових випадків інфікування підтверджено у країнах Європи - 193 831.

Загалом на планеті від COVID-19 протягом доби померли 6424 особи.

Від початку пандемії, за даними ВООЗ, зафіксовано вже 41 104 946 випадків коронавірусу, у тому числі 1 128 325 летальних.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.