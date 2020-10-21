ВООЗ заявляє про рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала рекордну кількість випадків за тиждень 12-18 жовтня — 2,4 млн хворих.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у тижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Також за тиждень зафіксували 36 тисяч смертей через ускладнення від захворювання.

Згідно з данними ВООЗ, за тиждень у Європі кількість нових випадків зросла на 25%.

При цьому в Америці та в Азії повідомляється про зменшення хворих, але сукупно вони становлять половину нових випадків і смертей у світі за тиждень.

Як повідомлялося, на сьогодні у світі виявлено понад 41 мільйон випадків зараження коронавірусом, зокрема 30,6 мільйона осіб одужали.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.