У ВООЗ назвали ефективні ліки проти COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що на сьогодні є лише одні ліки, дійсно ефективні проти COVID-19 у важкій формі. Це медичний засіб дексаметазон.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

"На цей час кортикостероїд дексаметазон, як і раніше, є єдиним терапевтичним засобом, що показав свою ефективність проти COVID-19 для пацієнтів із хворобою у важкій формі", - сказав Гебреісус.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний та 29 378 743 випадки одужання.

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