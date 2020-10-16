МОЗ та представники Світового банку визначили напрями «коронавірусної» співпраці

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів онлайн-зустріч з представниками Світового банку, під час якої були визначені стратегічні напрями співпраці щодо протидії епідемії COVID-19 та планування вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Фейсбук.

“Наразі в МОЗ є два пріоритетні напрями боротьби з COVID-19 з точки зору системи охорони здоров’я. Перший - забезпечення максимального тестування ПЛР-тестами. Тому, окрім наших великих лабораторій, які ми закуповуємо, важливо розглянути можливість облаштування лабораторій на 200-250 ПЛР-тестів безпосередньо в лікарнях. Другий пріоритет - це вакцина. Ми звернулися до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, яку попередньо розглядали на виділення Україні для закупівлі вакцин”, - сказав під час зустрічі Степанов.

Очільник МОЗ зазначив, що наразі є чітко визначені пріоритетні групи населення, яким будуть робити щеплення проти коронавірусної хвороби - літні люди, люди, які мають супутні захворювання, групи ризику за професійними ознаками.

Він висловив сподівання, що ці два напрями стануть основою нових стратегічних проєктів між МОЗ та Світовим банком.

Зі свого боку директор представництва Світового банку в Білорусі, Молдові й Україні Аруп Банерджі подякував міністру та його заступникам за зустріч та нові можливості щодо співпраці: “Ми будемо тісно працювати з командою міністерства, аби забезпечити всі ресурси, необхідні для реалізації цих напрямів”, - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів виділив 260 млн 889 тисяч гривень лабораторним центрам для протидії COVID-19.

В Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.