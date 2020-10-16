У МОЗ сказали, скільки державі коштує лікування коронавірусних пацієнтів

Фінансування вартості пакету лікування від COVID-19 у Національній службі здоров'я встановлено від 13 до 45 тисяч гривень в залежності від тяжкості хвороби.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Що стосується фінансування через Національну службу здоров'я – були розраховані пакети вартості лікування від 13 до 45 тисяч гривень, якщо це важкий перебіг хвороби і людина перебуває в реанімації. Більш того, зараз вони збільшують фінансування, щоб збільшити його ще у зв'язку з великим використанням кисню і через те що були додані певні лікарські засоби до нашого протоколу», - заявив Степанов.

Також він додав, що з вересня місяця 2020 року встановлено доплату всім медичним працівникам, а не тільки тим, які працюють із хворими на Ковід-19. За вересень доплати вже виплачено і почалися виплати за жовтень місяць.

Міністр також заперечив, що виплати 300% надбавки за лікування хворих на COVID-19 відбувається з похвилинним вирахуванням часу роботи лікаря із хворим пацієнтом.

«В жодному нормативному акті, в жодній постанові, в жодному договорі такої опції нема. Якщо таке відбувається в якійсь конкретній лікарні, ми розбираємось з конкретною лікарнею. Буває, коли деякі лікарні починають тримати кошти в себе на рахунках не виплачуючи до кінця кошти, ми розбираємось в кожному конкретному випадку», - заявив міністр.

Він додав, що суми виплат розраховуються, виходячи з кількості бригад, які працюють хворими на COVID-19.

Нагадаємо: в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.