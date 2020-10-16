Шмигаль доручив Степанову розв'язати питання сертифікації українських виробників кисню

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову розв'язати питання щодо сертифікації українських виробників медичного кисню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал за результатами селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України, яку провів Шмигаль 16 жовтня.

Зокрема зазначається, що під час наради Прем’єр-міністр обговорив ситуацію в областях із завантаженістю ліжок та забезпеченістю їх подачею кисню.

«Сьогодні Міністерство фінансів підписало довідку про розподіл 572 млн грн для підведення кисню до ліжкомісць. Державне казначейство сьогодні перерахує кошти в області. Тому голів обласних держадміністрацій прошу, як було доручено, до кінця місяця чітко виконати це завдання», — наголосив Шмигаль.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив міністру охорони здоров’я до 21 жовтня також розв’язати питання щодо сертифікації українських виробників медичного кисню.

Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня Кабінет Міністрів виділив субвенцію у розмірі понад 570 млн грн на забезпечення лікарень киснем.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в Україні 16 виробників мають ліцензію на виробництво медичного кисню. Також голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомляв, що кисневий завод в Одесі, який міг би постачати кисень в медичні заклади регіону для лікування хворих на COVID-19, не може отримати в МОЗ сертифікат на медичний кисень.

Киснева терапія використовується в лікуванні хворих із COVID-19.

Фото: КМУ