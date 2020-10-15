Розмова про кількість ліжок не має сенсу, якщо до них не підведений кисень — інфекціоніст

Розмови про те, скільки ліжко відведено під COVID-19 не матимуть сенсу, якщо до них не підведений кисень.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказала інфекціоністка, експертка дитячого фонду ОНН (ЮНІСЕФ) Катерина Булавінова.

“Розмова про ліжка не має сенсу абсолютно, якщо до цих ліжок не підведений кисень. І в цьому потрібна допомога місцевої влади, донорів, бізнесу, який ще готовий щось купувати. Зараз ЮНІСЕФ завозить 150 кисневих концентраторів. Багато це чи мало? Багато, з урахуванням дефіциту на ринку та вартості. Мізерно мало у порівнянні з тим, скільки потрібно”, - сказала Булавінова.

За її словами для важких пацієнтів кисневих концентраторів недостатньо, їм потрібен більш потужний варіант, який забезпечує централізована подача кисню в лікарнях.

Також за словами експертки, потрібно розв'язувати питання забезпечення киснем первинної ланки.

“Зараз далеко не всі пацієнти можуть бути госпіталізовані з різних причин, тому потрібен кисень на первинці. Дуже велике прохання підтримати три фонди, які напряму займаються цим — це “Свої” Лесі Литвинової, “Крила надії “Наталії Липської та “Корпорація монстрів” Катерини Ножевнікової, які зараз рятують людей, видуваючи кисневі концентратори на первинці”, - сказала Булавінова.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що в Україні 16 виробників мають ліцензію на виробництво медичного кисню.

Раніше голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомляв, що кисневий завод в Одесі, який міг би постачати кисень в медичні заклади регіону для лікування хворих на COVID-19, не може отримати в МОЗ сертифікат на медичний кисень.

Киснева терапія використовується в лікуванні хворих на COVID-19.