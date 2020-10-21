У світі зафіксували понад 41 мільйон випадків COVID-19

У світі станом на ранок 21 жовтня виявлено понад 41 мільйон випадків зараження коронавірусом, зокрема 30,6 мільйона осіб одужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Таким чином у світі зареєстровано 41 040 630 випадків коронавірусу, зокрема 1 129 591 летальний, одужали 30 625 864 людини.

За нову добу було зафіксовано 17 481 випадок коронавірусу (найбільше в Бельгії та Мексиці) і 653 нових смерті, з них 555 в Мексиці.

У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу в світі - 8 520 307, в Індії - 7 649 158, а в Бразилії - 5 274 817.