У Канаді на COVID-19 перехворіли більше 200 тисяч осіб

Від початку глобальної пандемії у березні кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Канаді перевищила 200 тис.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, станом на вечір понеділка на території Канади було виявлено 201 437 людей, інфікованих COVID-19, однак 169 671 з них вже повністю видужали.

Водночас хвороба забрала 9778 життів, тобто смертність становить близько 4,9%.

У країні було проведено 8 748 075 тестів на COVID-19, відповідно більше 97% людей отримали негативний результат.

Близько половини від загальної кількості інфікованих (94 429 особи) проживає у провінції Квебек, з них більше 39 тис - у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає п’ята частина усіх канадських випадків інфікування COVID-19. COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У місті від недуги померло 3507 осіб, тобто близько 35% усіх летальних випадків Канади.

Протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво збільшилася й у деяких регіонах країни влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.

Утім, наразі закладам системи охорони здоров’я Канади вдається опановувати наплив хворих, як і будинкам для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19.

Як повідомлялося, в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більше 8,4 мільйонів хворих й зареєстрували понад 225 тис смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця жовтня.