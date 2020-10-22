В Україні за добу - 7 053 випадки коронавірусу

В Україні за добу - 7 053 випадки коронавірусу

Укрінформ
В Україні станом на  22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Протягом доби зафіксовано 116 нових летальних випадків. Одужали 2 679 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 6 043 смертей від COVID-19. Одужали – 134 898 людини.

Найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено у Києві – 631, Харківській області – 627, Одеській – 600, Хмельницькій - 381, Дніпропетровській - 363, Полтавській - 336, Львівській – 319.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 6 719 випадків коронавірусу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-