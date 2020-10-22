В ЄС скликають саміт щодо коронавірусу

В ЄС скликають саміт щодо коронавірусу

Укрінформ
Глава Євроради Шарль Мішель ухвалив рішення про скликання саміту Євросоюзу у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це він повідомив у Twitter, передає Укрінформ.

«Запрошую лідерів на неформальну відеоконференцію 29 жовтня 2020 року. Маємо посилити наші колективні зусилля в боротьбі з COVID-19», - зазначається в повідомленні.

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За останніми даними, у світі зафіксовано 41,5 мільйона випадків COVID-19, з них у Європі - понад 7,5 мільйона випадків.

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