Кількість випадків COVID-19 в Іспанії перевищила мільйон

Іспанія стала першою країною-членом ЄС, в якій кількість випадків захворювання на COVID-19 перевищила 1 мільйон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Medical Express із посиланням на офіційну статистику.

Згідно з цими даними, лише за останню добу в Іспанії зафіксовано 16 973 нові випадки коронавірусу. Загальна їх кількість тепер становить 1 005 295 – саме стільки випадків зараження зареєстровано в країні з 31 січня, коли був підтверджений перший діагноз COVID-19.

Таким чином, Іспанія з 47-мільйонним населенням стала 6-ю державою світу, що перетнула позначку в 1 мільйон підтверджених випадків коронавірусу, – після США, Індії, Бразилії, РФ та Аргентини.

На цей час у країні померли 34 366 хворих, з них 156 за останню добу.

Наразі в Іспанії фіксується погіршення епідеміологічної ситуації – спостерігається «друга хвиля» пандемії, що, втім, є менш смертоносною, ніж весняна, коли Іспанія була найбільш постраждалою від COVID-19 країною Європи.

У цій ситуації права опозиційна партія Vox ініціювала голосування у парламенті щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру Педро Санчесу. Воно відбудеться вже у четвер.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 41 304 705 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 133 003 летальні, одужали 30 785 112 осіб.