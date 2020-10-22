Зеленський хоче, щоб за порушення карантину карали жорсткіше

Зеленський хоче, щоб за порушення карантину карали жорсткіше

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає доцільним посилення відповідальності за недотримання карантинних заходів.

Про це він заявив в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє кореспондент Укрінформ.

“Наші люди, я вважаю, дуже розслабилися. Я розумію, що вони втомилися від COVID, це зрозуміло, але не носити маску неправильно. Зміни до законодавства з приводу штрафів, я вважаю, повинні бути. Я вважаю, що кожна виважена людина повинна знати, що якщо вона не носить маску, одразу можна штрафувати, а не адмінпротокол, який виписує поліцейський, а потім у суді воно все розбивається”, - сказав Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що рішення має ухвалювати Верховна Рада, але додав, що "ніхто перед виборами нічого не хоче робити".

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Президент наголосив, що небезпечніше за неносіння масок є збирання 20-30 тисяч людей одночасно на концертах у Дніпрі, Одесі, Харкові. За його словами, саме в цих областях “пішла хвиля” захворюваності.

“Там заведені кримінальні справи, після чого ці кримінальні справи беруть голови тих чи інших міст України собі в риторику, я маю на увазі, що виходять і кажуть: “Через те, що вибори, мене хочуть скинути”, а не через те, що через нього загинула велика кількість людей”, - додав Зеленський.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.

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