Локдаун в Україні можуть ввести при 15 тисячах хворих на добу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключив, що локдаун в Україні можуть запровадити при 15 тисячах захворілих на день.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах захворілих на день наша медицина зупиниться – не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун», – сказав Зеленський.

Разом із тим Президент наголосив, що жорсткий локдаун повністю зупинить економіку України, і зараз його запровадження “недоцільне”.

Зеленський зауважив, що оцінка кількості щоденних заражень, за якої держава буде змушена вдатися до жорстких карантинних заходів, змінюється залежно від готовності медичних закладів.

За його словами, відбувається активне переобладнання лікарень та забезпечення медиків.

Він додав, що одним із визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів та залучення інтернів і студентів. Але цей ресурс не безмежний.

«Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме через це ми звертаємось до людей – ми розуміємо втомленість, але носіть, будь ласка, маски – не тільки для себе, але й для свого оточення», – зазначив Президент.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.