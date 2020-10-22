Степанов каже, що в української COVID-вакцини хороші перспективи

Степанов каже, що в української COVID-вакцини хороші перспективи

Укрінформ
В Україні потрібно відновити процес розробки й виробництво вакцин.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу щодо української вакцини від COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Наш комплекс меншовартості потрібно вже прибирати. Я вірю в українських вчених, в українських лікарів, в наші розробки. Зрозуміло, щоб вони відбувалися, нам потрібно максимально привернути увагу до нашої науки, науковців та лікарів. У нас дуже проста мета: ми хочемо відновити повністю все виробництво і розробку вакцин на території України", - сказав Степанов.

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Він нагадав, що у вівторок були представлені результати доклінічної фази дослідження оригінальної української вакцини проти COVID-19. За словами міністра, доклінічна фаза тривала шість місяців, вакцина має хороші перспективи.

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Степанов додав, що клінічна фаза буде розпочата за повної підтримки держави.

Як повідомлялося, 20 жовтня розробники представили Президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

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