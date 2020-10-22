Степанов каже, що в української COVID-вакцини хороші перспективи

В Україні потрібно відновити процес розробки й виробництво вакцин.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу щодо української вакцини від COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наш комплекс меншовартості потрібно вже прибирати. Я вірю в українських вчених, в українських лікарів, в наші розробки. Зрозуміло, щоб вони відбувалися, нам потрібно максимально привернути увагу до нашої науки, науковців та лікарів. У нас дуже проста мета: ми хочемо відновити повністю все виробництво і розробку вакцин на території України", - сказав Степанов.

Він нагадав, що у вівторок були представлені результати доклінічної фази дослідження оригінальної української вакцини проти COVID-19. За словами міністра, доклінічна фаза тривала шість місяців, вакцина має хороші перспективи.

Степанов додав, що клінічна фаза буде розпочата за повної підтримки держави.

Як повідомлялося, 20 жовтня розробники представили Президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.