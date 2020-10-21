Україна не веде жодних переговорів щодо російських COVID-вакцин - МОЗ

Жодних переговорів на державному рівні стосовно закупівлі чи отримання російських вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2 сьогодні не ведеться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Наразі заяв щодо державної реєстрації російської вакцини Гам-КОВИД-Вак у встановленому порядку від жодних суб’єктів не надходило. Окрім того, за наявною інформацією, цей продукт так само не проходив експертизу та реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю та використання в Україні. Тому будь-які припущення щодо можливих переговорів чи розгляду російських вакцин як предмету для закупівлі чи отримання не мають під собою жодного підґрунтя на законодавчому рівні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні лікарські засоби, зокрема імунобіологічні препарати, допускаються до застосування виключно після їх державної реєстрації, окрім тих, що виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів. Державна реєстрація лікарського засобу здійснюється виключно на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів, проведеної Державним експертним центром МОЗ України.

Згідно з інформацією МОЗ, спрощеною процедурою реєстрації можуть користуватися засоби, які вже зареєстровані у Сполучених Штатах Америки, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX, яка створила альянс щодо доступу до вакцини проти коронавірусу різних країн світу.

В середині серпня президент РФ Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини від коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалеї МОЗ. Вона отримала назву «Супутник V».

Паралельно проводились клінічні випробування вакцини «ЕпіВакКорона», розробленої Державним науковим центром вірусології й біотехнології «Вектор» Росспоживнагляду.

Наразі в РФ запатентували ці дві вакцини проти COVID-19, однак третьої стадії випробувань, що передбачає тест препарату на великій кількості добровольців, вони досі до кінця не пройшли.