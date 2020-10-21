Україна не веде жодних переговорів щодо російських COVID-вакцин - МОЗ

Україна не веде жодних переговорів щодо російських COVID-вакцин - МОЗ

Укрінформ
Жодних переговорів на державному рівні стосовно закупівлі чи отримання російських вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2 сьогодні не ведеться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Наразі заяв щодо державної реєстрації російської вакцини Гам-КОВИД-Вак у встановленому порядку від жодних суб’єктів не надходило. Окрім того, за наявною інформацією, цей продукт так само не проходив експертизу та реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю та використання в Україні. Тому будь-які припущення щодо можливих переговорів чи розгляду російських вакцин як предмету для закупівлі чи отримання не мають під собою жодного підґрунтя на законодавчому рівні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в Україні лікарські засоби, зокрема імунобіологічні препарати, допускаються до застосування виключно після їх державної реєстрації, окрім тих, що виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів. Державна реєстрація лікарського засобу здійснюється виключно на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів, проведеної Державним експертним центром МОЗ України.

Згідно з інформацією МОЗ, спрощеною процедурою реєстрації можуть користуватися засоби, які вже зареєстровані у Сполучених Штатах Америки, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX, яка створила альянс щодо доступу до вакцини проти коронавірусу різних країн світу.

В середині серпня президент РФ Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини від коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалеї МОЗ. Вона отримала назву «Супутник V».

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Паралельно проводились клінічні випробування вакцини «ЕпіВакКорона», розробленої Державним науковим центром вірусології й біотехнології «Вектор» Росспоживнагляду.

Наразі в РФ запатентували ці дві вакцини проти COVID-19, однак третьої стадії випробувань, що передбачає тест препарату на великій кількості добровольців, вони досі до кінця не пройшли.

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