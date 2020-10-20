Україна обговорила з європейськими партнерами поставки COVID-вакцини - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорила з європейськими партнерами постачання вакцини проти COVID-19, як тільки вона з’явиться.

Про це він сказав у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вже обговорили з нашими європейськими партнерами постачання в Україну вакцини, щойно вона з’явиться. У нас неймовірні медики. Та всі інші, хто протидіє коронавірусу”, - сказав Зеленський та закликав поаплодувати їм.

Також він поінформував про проведення клінічних випробувань українських препаратів, що мінімізують ризики ускладнень та смерті від COVID.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.