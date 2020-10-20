Україна пройшла перший етап пандемії з мінімальними втратами — Зеленський

Україна пройшла перший етап пандемії COVID-19 з мінімальними втратами і найменшою смертністю від цієї хвороби.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми витримали перший етап та пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Але воно торкнулося всіх. А у порівнянні з багатьма європейськими країнами наше падіння менше. Як і відсоток смертності від ковіду”, - сказав він.

Так, у Німеччині, за словами Зеленського, смертність від COVID-19 становить 4%, у Франції - 9%, Великій Британії - 11%, в Україні - 1,9%.

Президент зауважив, що владі вдалося врятувати життя людей.

Водночас глава держави закликав дотримуватися заходів безпеки усіх, в тому числі народних депутатів.

"Маска на вашому обличчі - це безпека інших людей", - сказав Президент.

Він також запевнив, що в Україні проходять клінічні випробування українських препаратів від COVID-19, що істотно мінімізують ризики ускладнень та смерті.

Читайте також: Європейський центробанк заявляє про ризики від другої хвилі пандемії

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський виступає у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

В Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.