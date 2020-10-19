Європейський центробанк заявляє про ризики від другої хвилі пандемії

Відновлення економіки єврозони після пандемії коронавірусу «ризикує втратити динаміку» через другу хвилю інфекції.

Як передає Укрінформ з посиланням на АР, про це заявила Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард.

«Друга хвиля пандемії в Європі, особливо у Франції, і пов'язані з нею нові обмеження збільшують невизначеність і ускладнюють відновлення», - заявила вона.

За славам глави банку, після пожвавлення економіки, яке спостерігалося влітку, відновлення було «нерівномірним, невизначеним і неповним», і тепер існує ризик втрати динаміки.

Вона також додала, що можливості в арсеналі інструментів ЄЦБ ще не вичерпані. «Якщо потрібно зробити більше, ми зробимо ще більше», - зазначила Лагард.

Європейський центральний банк уже підтримує економіку за допомогою пандемічної надзвичайної програми купівлі облігацій. Аналітики вважають, що банк може також ввести додаткові стимули для зростання економіки через слабку інфляцію і уповільнення зростання на тлі другої хвилі коронавірусу, а також допомогти впоратися з будь-якими новими обмеженнями, які можуть бути введені урядами для уповільнення поширення інфекції.

Як зазначає видання, ЄЦБ прогнозує скорочення економіки єврозони в цілому на 8 відсотків цього року через різкий обвал під час коронавірусних обмежень у березні і квітні.

За даними Worldometer, в світі зареєстровано 40 323 564 випадки коронавірусу, зокрема 1 118 831 летальний, одужали 30 135 195 осіб.