Європейський центробанк заявляє про ризики від другої хвилі пандемії

Європейський центробанк заявляє про ризики від другої хвилі пандемії

Укрінформ
Відновлення економіки єврозони після пандемії коронавірусу «ризикує втратити динаміку» через другу хвилю інфекції. 

Як передає Укрінформ з посиланням на АР, про це заявила Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард.

«Друга хвиля пандемії в Європі, особливо у Франції, і пов'язані з нею нові обмеження збільшують невизначеність і ускладнюють відновлення», - заявила вона.

За славам глави банку, після пожвавлення економіки, яке спостерігалося влітку, відновлення було «нерівномірним, невизначеним і неповним», і тепер існує ризик втрати динаміки.

Вона також додала, що можливості в арсеналі інструментів ЄЦБ ще не вичерпані. «Якщо потрібно зробити більше, ми зробимо ще більше», - зазначила Лагард.

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Європейський центральний банк уже підтримує економіку за допомогою пандемічної надзвичайної програми купівлі облігацій. Аналітики вважають, що банк може також ввести додаткові стимули для зростання економіки через слабку інфляцію і уповільнення зростання на тлі другої хвилі коронавірусу, а також допомогти впоратися з будь-якими новими обмеженнями, які можуть бути введені урядами для уповільнення поширення інфекції.

Як зазначає видання, ЄЦБ прогнозує скорочення економіки єврозони в цілому на 8 відсотків цього року через різкий обвал під час коронавірусних обмежень у березні і квітні.

За даними Worldometer, в світі зареєстровано 40 323 564 випадки коронавірусу, зокрема 1 118 831 летальний, одужали 30 135 195 осіб.

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