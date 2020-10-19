Sars-CoV-2 вже має понад 13 тисяч мутацій. Чи стає він легший для нас?

Є дві новини: слабшим через мутації він поки не став, але і агресивність його теж не збільшилася

На десятому місяці пандемії COVID-19 кількість виявлених інфікованих ним у світі сягнула позначки у 40 мільйонів. І зважаючи на неухильно зростаючу статистику захворюваності і заповненості лікарень по всьому світу, здається, що біді цій не видно кінця. Пригадується, що іще на початку пандемії учені передбачали: Sars-CoV-2 швидше за все мутує і стане менш агресивним. Аж до того, що стане звичайною застудною хворобою, яку ми навіть не надто помічатимемо. Але що можна сказати про це зараз?

Вірус поки не ослаб, але це точно станеться. Тільки коли – невідомо

Генетичну будову Sars-CoV-2 було з’ясовано ще у січні – відомо, що він складається із 30 тисяч нуклеотидів (структурні компоненти РНК та ДНК) у певній послідовності, які позначаються певними літерами. Мутації – це зміни цих літер в геномі. Як пояснює Люсі ван Дорп, старша наукова співробітниця відділу мікробної геноміки Лондонського глобального університету, за цей час науковці зафіксували у вірусу понад 13 тисяч мутацій (на основі 100 тисяч зразків проб інфікованих).

«Однак, будь-які два віруси від будь-яких двох пацієнтів у будь-якій точці світу відрізняються в середньому всього на десять літер. Це крихітна частина від загального числа 30 000 символів у генетичному коді вірусу», – пише вона. Тобто наразі йдеться про одиничні перестановки, які ні на що не впливають, пояснює в коментарі Укрінформу кандидат біологічних наук, лікар-імунолог Борис Донськой, який висловлював навесні думку про те, що незабаром Sars-CoV-2 може стати менш агресивним. Тож запитуємо у фахівця, чи можна говорити, що оптимістичні прогнози і надії про зменшення агресивності вірусу з часом не виправдалися?

«Роблячи прогнози, ми ґрунтувалися на тому, що знали на той момент про вірус. Оскільки дослідження показували, що це дуже мінливий вірус, у багатьох вчених було сподівання, що через цю мінливість він може відчутно мутувати упродовж місяців. Зараз же ми досі впевнені, що послаблення вірусу відбудеться, але єдиною поправкою є те, що ми ніколи не можемо вгадати, скільки для цього знадобиться часу – місяці, роки чи навіть десятиріччя», – каже Борис Донськой.

За словами пана Донського, будь-які закони і правила життєдіяльності вірусу зараз не порушені. «Вірус буде далі постійно мутувати і перетвориться у ніщо – черговий сапрофіт (непатогенний збудник – Ред.), не більше. На жаль, цього поки не сталося. Він підтримує свою патогенність і надалі. І взагалі, поки вірусу немає ніякого сенсу змінюватися і пристосовуватися – він з’явиться тоді, коли існуватиме імунний прошарок, коли його почнуть як-то кажуть, «впізнавати в обличчя». Тобто таким, як він не зможе залишатися, щоб підтримувати свою життєдіяльність. І тоді більш мутовані покоління почнуть шукати собі щось нове», – додає імунолог.

Тяжчим вірус теж не став – але став більш заразним

Отже, на цей момент говорити про те, що перебіг захворювання, спричиненого коронавірусом, полегшав, немає підстав. Але, схоже, говорити про зворотнє, теж, не доводиться, хоч були і такі припущення. Наприкінці вересня у наукових колах і ЗМІ обговорювалося відкриття науковців Лікарні Методистів в Г‘юстоні, які дослідили 5 000 геномів коронавірусу COVID-19, що ширився 7-мільйонним містом навесні та влітку, пише «Голос Америки». Дослідники виявили, що практично всі аналізовані віруси, що поширювалися влітку, мали мутацію, що збільшує кількість виступів «корони» вірусу, що дозволяє йому більш ефективно інфікувати клітини. Однак дослідники наголошують: свідчень того, що вірус став більш смертоносним, виявлено не було.

Євген Дубровський

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський у крайньому інтерв’ю теж підтвердив – попри збільшення напливу пацієнтів, хвороба тяжче переноситися не стала.

«Ситуація стала гіршою. Не гіршою по смертях чи кількості тяжких хворих, а просто хворих реально стало більше. Але так і має бути. Якщо захворювання нове для популяції, по поки не утвориться колективний імунітет, хвороба нікуди не щезне», – сказав інфекціоніст.

А чи буде дієвою вакцина у зв’язку з його мутаціями?

Біологи армійського науково-дослідного інституту ім. Уолтера Ріда в США у дієвості вакцини проти коронавірусу наразі не мають сумнівів. Науковці дійшли до таких висновків після генетичного аналізу послідовностей вірусу від більш ніж 27 000 інфікованих з 84 країн світу, пише MediaSapiens. Про це свідчить те, що з кінця 2019 го геном SARS-CoV-2 мутував в основному випадково, а не шляхом адаптації до людини.

«Ми помітили, що частота мутації вірусу збільшилася з початку епідемії, але ми не змогли зв'язати її з конкретними адаптивними змінами. З огляду на низький рівень генетичної мінливості, будь-яка дієва вакцина, швидше за все, буде однаково ефективна проти всіх наявних зараз штамів коронавірусу», – стверджують дослідники.

Борис Донськой

Подібну думку висловлює і Борис Донськой в коментарі Укрінформу. «Поки не відбудеться мутацій у ключових білках, цей вірус не буде значно змінений. Відтак, сподіваюся, що вакцини, які нині розробляються, будуть дієвими. Але з нинішніми темпами приросту захворюваності є імовірність того, що коли вакцини пройдуть всі етапи сертифікації і аналізу, вони можуть стати людству просто не потрібними», – каже лікар-імунолог.

ВІЛ виявляється теж мутував і ослаб

До речі, поступове зменшення мутації було виявлено щодо вірусу імонодефіциту людини. Щоправда для цього знадобилися роки. Ще у 2014 році вчені з Оксфордського університету за результатами багаторічного спостереження за пацієнтами в Ботсвані та ПАР встановили, що ВІЛ з часом втрачає силу і стає менш небезпечним і заразним, повідомляло ВВС.

Такі висновки група вчених зробила, порівнявши ситуацію в різних країнах Африки – в Ботсвані, де проблема СНІДу існує вже давно, і в ПАР, де вірус з'явився на десять років пізніше. Тоді професор Оксфордського університету Філіп Голдер заявив, що здатність реплікації в Ботсвані на 10% нижча, ніж у Південній Африці і назвав ситуацію надихаючою, адже вірус втрачає свою здатність викликати хворобу, що допоможе його знищити.

Ну, що ж, будемо сподіватися, це процес подібний до ВІЛ підступний Sars-CoV-2 пройде значно швидше.

Юлія Горбань, Київ