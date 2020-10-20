Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Виступ глави держави відбувався у сесійній залі у рамках пленарного засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу. У посланні Президент визначив основні стратегічні напрямки розвитку країни. Читайте також: У посланні Президента будуть відповіді на всі актуальні питання - Стефанчук Раніше у коментарі Укрінформу прессекретар Президента Юлія Мендель пояснила, що послання глави держави мало відбутися у квітні, однак через погіршення пандемічної ситуації було перенесено.