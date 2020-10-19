У посланні Президента будуть відповіді на всі актуальні питання - Стефанчук
Як передає Укрінформ, про це сказав перший заступник голови ВР, представник глави держави в парламенті Руслан Стефанчук 19 жовтня під час засідання погоджувальної ради.
"Заплановане послання Президента України до Верховної Ради, воно відбуватиметься в повній відповідності до регламенту ВР, під час нього будуть висловлені основні положення щодо стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні. Я думаю, що відповіді на багато питань, які ставлять особливо останнім часом, всі отримають саме з цього послання", - зазначив Стефанчук.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський затвердив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у складі робочої групи та поклав на нього керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.