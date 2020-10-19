У посланні Президента будуть відповіді на всі актуальні питання - Стефанчук

У своєму щорічному посланні до Верховної Ради, яке заплановане на 20 жовтня, Президент України надасть відповіді на всі актуальні питання, що виникають останнім часом.

Як передає Укрінформ, про це сказав перший заступник голови ВР, представник глави держави в парламенті Руслан Стефанчук 19 жовтня під час засідання погоджувальної ради.

"Заплановане послання Президента України до Верховної Ради, воно відбуватиметься в повній відповідності до регламенту ВР, під час нього будуть висловлені основні положення щодо стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні. Я думаю, що відповіді на багато питань, які ставлять особливо останнім часом, всі отримають саме з цього послання", - зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський затвердив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у складі робочої групи та поклав на нього керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.