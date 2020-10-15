Зеленський 20 жовтня виступить у Раді зі щорічним посланням - Мендель

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням щодо стратегічних напрямків розвитку держави.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Президента Юлія Мендель.

“20 жовтня Президент Володимир Зеленський звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням, в якому визначить стратегічні напрямки розвитку країни”, - зазначила вона.

Мендель розповіла, що це послання мало відбутися у квітні, однак через погіршення пандемічної ситуації було перенесено.

За її словами, парламент працюватиме у звичному режимі.