У “Слузі народу” вважають, що карантин не завадить розгляду бюджету

Верховна Рада зможе пройти процедуру розгляду проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік, незважаючи на посилення обмежувальних заходів у зв'язку із захворюванням депутатів і працівників апарату на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, таку думку заступниця голови депутатської фракції політичної партії “Слуги народу” Євгенія Кравчук висловила в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Карантин не заважатиме пройти всю процедуру, потрібну для розгляду бюджету. Поточний і наступний тижні — це робота в комітетах, яка дозволена в режимі відеоконференції. Тому навіть якщо фіксуватимуться нові випадки, то народні депутати навіть із позитивним тестом, але якщо вони нормально почуваються та перебувають не в лікарні й не мають ускладнень, можуть брати участь у комітеті у форматі відеорежимі. Далі працюватиме бюджетний комітет: до 1 жовтня він розглядає правки, які були подані народними депутатами, і аж потім відбудеться розгляд у пленарному режимі в залі парламенту,” — зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада проведе позачергове засідання 20 жовтня задля розгляду в першому читанні проєкту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 14 вересня на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненими урядом основними показниками проєкту державного бюджету на 2021 рік, зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.

30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина — спалах захворюваності парламентаріїв і працівників апарату ВР на коронавірусну хворобу.

У відповідь на інформаційний запит Укрінформу в апараті ВР поінформували, що від початку пандемії коронавірусну хворобу (COVID-19) підтверджено всього у 46-ти народних депутатів України, в тому числі у 20-ти — у вересні, та в 17 працівників Апарату Верховної Ради, з них у семи — у вересні.

Загалом в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 233 випадки COVID-19, з них за добу – 3 771.