Стефанчук вважає ініційоване Зеленським опитування «пробником референдуму»

Перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук вважає, що ініційоване главою держави опитування 25 жовтня є пробною версією Всеукраїнського референдуму.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку політик висловив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Звісно, ніхто й не оголошував, що це референдум. Це опитування громадської думки. Це такий собі, знаєте, “пробник” референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливими і яка позиція з цих питань», – зазначив Стефанчук.

При цьому парламентарій не виключає того, що частина з цих питань може бути порушена в подальшому й на Всеукраїнському референдумі, що стане можливим після ухвалення у парламенті відповідного закону.

«Це опитування не носить юридичного характеру, але дуже важливий перший крок для виявлення реальної думки громадян України щодо тих чи інших питань або процесів, які відбуваються в державі», – уточнив Стефанчук.

Водночас він наголосив на необхідності розмежувати день виборів та ініціативу Президента щодо проведення опитування, що «не є законодавчо визначеною процедурою». «Це добра ініціатива для того, щоб держава вперше почала слухати думку своїх громадян і щоби вони визнали, що для них є важливим», - додав Стефанчук.

Стосовно п'яти питань, відповісти на які мають громадяни України, Стефанчук зазначив, що «думка з приводу цих питань у них вже сформована, і їм не потрібно буде нав'язувати ніяких експертних думок». Водночас на уточнювальне запитання, чи відоме хоча б одне запитання майбутнього опитування, перший віцеспікер сказав: «Я знаю всі».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 13 жовтня закликав українців прийти на виборчі дільниці у неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Водночас конкретно, якими будуть ці п'ять питань, глава держави пообіцяв розповісти пізніше.

Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня чергові місцеві вибори в Україні.