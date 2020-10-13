Зеленський закликає українців відповісти на п’ять запитань 25 жовтня

Президент Володимир Зеленський закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Про це він зазначив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

"Право народу України на власну думку - священне! Йому не потрібне благословення від політиків і ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті; про що сперечаємо з друзями, батьками або таксистами; про те, що раніше в нас ніколи не питали", - сказав Зеленський.

Водночас конкретно, якими будуть ці п'ять питань, Президент пообіцяв розповісти пізніше.

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"Чи не вперше в історії незалежності ми запитуємо: а що думаєш ти? Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна - це ти! Неділя, 25 жовтня, - приходь і вирішуй", - наголосив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня чергові місцеві вибори в Україні.