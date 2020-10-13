Оголошене Президентом опитування не матиме прямих юридичних наслідків – ОП

Ініціатива Президента Володимира Зеленського щодо проведення опитування у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня не матиме прямих юридичних наслідків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Офісу Президента, опублікованій на сайті глави держави.

"Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку", - йдеться у заяві.

В Офісі Президента зауважили, що не тільки референдуми можуть використовуватися як засіб безпосереднього впливу громадян на зміст державної політики, й додали, що опитування – інший інструмент.

Зазначається, що запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку "без її коригування різними ангажованими «експертами» та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями".

За даними ОП, опитування передбачає, що держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників.

"25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні", - додали в Офісі глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.