Голубовська прогнозує, що COVID-ситуація може поліпшитися до березня

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська передбачає, що епідсезон, в який входить Україна, буде найважчим з початку епідемії коронавірусного захворювання.

Про це вона сказала на брифінгу 22 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми знову говоримо про коронавірусну інфекцію, тому що спостерігаємо природне зростання захворюваності, як і прогнозували. Цей сезон, напевно, буде найважчим із моменту взагалі виникнення цієї проблеми», - зазначила Голубовська.

Вона підкреслила, що дані офіційної статистики в інфекційній патології завжди відстають від реального поширення захворювання, тому що елементарно є деякі хворі люди з коронавірусною інфекцією у яких - негативний результат ПЛР».

За її словами, така тенденція спостерігається у всьому світі.

«Я всім бажаю здоров'я, допоможіть і нам пережити цей важкий сезон... Протягом найближчих декількох місяців ми очікуємо на зростання захворювання, а вже ближче до березня, можливо раніше, ніхто цього не знає, ймовірно, ситуація дещо поліпшиться», - сказала лікар-інфекціоніст.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу - 7 053 нових.