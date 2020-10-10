Інфекціоністка розповіла, чому при COVID-19 антибіотики непотрібні

Інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Ольга Голубовська застерігає від приймання антибіотиків при лікуванні COVID-19 на амбулаторному рівні.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Це не вірусне ураження печінки, не бактеріальне, це вірусіндуковане імунне ураження легень. Тому антибіотики ми з профілактичною метою можемо призначати групам ризику. Лікарі добре знають ці групи ризику. Рутинне призначення з амбулаторного етапу всім антибіотиків — цього робити непотрібно”, - сказала Голубовська.

Вона нагадала, що протокол лікування COVID-19 був оновлений і в ньому застосування антибактеріальних лікарських засобів обмежене.

Також Голубовська прокоментувала так зване повторне зараження на COVID-19.

“Це цікаве питання. Тому що і у світі реєструється, і ми вже бачимо явно повторні випадки захворювання. Проблема в тому, що і чітко підтвердити складно. Ті пацієнти, які були в березні, квітні з позитивним ПЛР, відповідною клінікою, у нас не було можливості тоді визначати антитіла... Те що повторні випадки є, і що з цим робити, поки що світ не знає. Не знає, чому виникає у певної кількості людей (захворювання — ред). Єдине, що я хочу сказати, це те, що їх (повторно захворілих на COVID-19 — ред) поки не так багато”, - сказала Голубовська.

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За ії словами, оскільки вірус новий. Він зараз адаптується до людської популяції, а люди відповідно до нього.

“Я думаю, раніше ніж через два роки ми нічого з вами спрогнозувати не можемо. Крім того, що найближчі півроку у нас будуть дуже важкі”, - сказала Голубовська.

Як раніше повідомляло агентство, в Україні упродовж позаминулої доби виявили 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість наразі становить 250 538.