У Кабміні назвали три найбільших міста по захворюваності на СOVID-19

Найбільше хворих на СOVID-19 було зафіксовано якраз у тих містах, де проводилися масові заходи.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми робили аналіз сьогоднішньої статистики і виявили, що три найбільших міста по захворюваності - це Харків, Одеса та Київ. Фактично, це міста , у яких проводилися масові заходи. Я знаю, що Національна поліція порушила справи по Одесі. За сьогодні в Дніпропетровській області і в місті Дніпро 12 померлих за день, при тому, що декілька сотень захворілих», - сказав Немчінов.

За його словами, якщо поліція доведе , що ці заходи були проведені із порушенням карантинних вимог, за це організатори понесуть відповідальність. «Якщо буде доведено, що люди померли внаслідок того, що вони брали участь у масових заходах, які не були встановленим порядком дозволені, відповідно до карантинної зони, то організатори таких заходів будуть притягнені до кримінальної відповідальності», - сказав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, після концерту співачки Олі Полякової, що відбувся в Новобаварському районі Харкова у суботу, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

Раніше правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантину в Одесі та Дніпрі під час святкування дня міста.

В Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.