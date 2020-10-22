Українська вакцина від COVID-19 може з'явитися через рік - Фаворов

Про це сказав президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов під час брифінгу щодо української вакцини від COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реально ми можемо розраховувати, якщо у нас піде все абсолютно злагоджено, нічого не трапиться, жодного разу не пропаде електрика, нічого не буде, то це 9 місяців. Реально, це рік. Тому що ці процеси не можна прискорювати. Не можна використовувати неперевірену вакцину. Спочатку потрібно провести всі три фази", - зазначив Фаворов.

Як повідомлялося, 20 жовтня розробники представили Президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.