На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба 100-150 мільйонів – Степанов

На виготовлення української вакцини від коронавірусу знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу щодо української вакцини від COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов.

Він зазначив, що українська вакцина є оригінальною, і вона відрізняється від решти вакцин, які проходять зараз клінічні випробування.

Як повідомлялося, 20 жовтня розробники представили Президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.