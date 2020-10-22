COVID-ліжка: Степанов нагадав, що в Україні немає канікул від інших хвороб

В Україні є можливість виділити до 52 тисяч ліжок у медичних закладах для хворих на коронавірус - це 30% від загальної кількості ліжок в лікарнях.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу 22 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нашій країні є можливість виділити до 52 тисяч ліжок в закладах охорони здоров'я для лікування коронавірусної хвороби. Чому така кількість? Це 30 відсотків від загальної кількості ліжок. Тому що у нас немає канікул по інших захворюваннях. Ні по серцево-судинних захворюваннях, ні по онкологічних захворюваннях. У людей так само трапляються інфаркти, інсульти. Людям потрібне хірургічне втручання, в тому числі термінові операції", - підкреслив Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.