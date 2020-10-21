Мобільні госпіталі та більше COVID-ліжок: Шмигаль чекає пропозицій від регіонів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав регіони надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль сказав під час селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України, інформує Урядовий портал.

«Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім уже надійшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню», — наголосив очільник уряду.

Він також повідомив статистику щодо захворюваності та заслухав інформацію про епідемічну ситуацію в Одеській, Харківській, Донецькій, Львівській областях та у м. Києві.

Шмигаль зазначив, що, за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області. Прем’єр-міністр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

Крім того, Прем'єр-міністр доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської МДА проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 719 нових випадків.

Фото: КМУ