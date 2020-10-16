Данілов просить лікарні готуватися до «грипозного сезону» і розгортати дитячі ліжка
Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Секретар РНБО Олексій Данілов під час чергової селекторної наради з головами ОДА з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє пресслужба Радбезу.
“Секретар Ради наголосив, що згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров’я України, цьогоріч очікуються чотири штами грипу. Він нагадав, що в останні роки у лікарнях з діагнозом «грип» перебували 280 000 осіб, серед яких 65% - діти. Олексій Данілов також акцентував на необхідності вжиття заходів до забезпечення надійної роботи апаратів ШВЛ в умовах низьких температур”, - повідомляє пресслужба.
Як зазначається, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував про ситуацію із захворюваністю в країні у цілому і в кожній області.
Під час наради наголошувалося, що місцева влада має всі можливості для того, аби ефективно стримувати поширення епідемії COVID-19.
За інформацією пресслужби, голови облдержадміністрацій мають внести пропозиції за підсумками наради у найкоротші терміни.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992. За уточненими даними протягом доби зафіксували 106 нових летальних випадків. Одужали 2269 хворих.