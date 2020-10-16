Данілов просить лікарні готуватися до «грипозного сезону» і розгортати дитячі ліжка

В умовах сезонного зростання кількості хворих на грип, що відбуватиметься на тлі епідемії коронавірусної хвороби, лікарні мають забезпечити необхідну кількість насамперед дитячих ліжок.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Секретар РНБО Олексій Данілов під час чергової селекторної наради з головами ОДА з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє пресслужба Радбезу.

“Секретар Ради наголосив, що згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров’я України, цьогоріч очікуються чотири штами грипу. Він нагадав, що в останні роки у лікарнях з діагнозом «грип» перебували 280 000 осіб, серед яких 65% - діти. Олексій Данілов також акцентував на необхідності вжиття заходів до забезпечення надійної роботи апаратів ШВЛ в умовах низьких температур”, - повідомляє пресслужба.

Читайте також: Шмигаль доручив головам ОДА проконтролювати забезпечення виборчих дільниць засобами захисту

Як зазначається, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував про ситуацію із захворюваністю в країні у цілому і в кожній області.

Під час наради наголошувалося, що місцева влада має всі можливості для того, аби ефективно стримувати поширення епідемії COVID-19.

За інформацією пресслужби, голови облдержадміністрацій мають внести пропозиції за підсумками наради у найкоротші терміни.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992. За уточненими даними протягом доби зафіксували 106 нових летальних випадків. Одужали 2269 хворих.