Медикам доплатять за COVID-завантаженість

З жовтня запроваджуються підвищувальні коефіцієнти за завантаженість медичних команд лікарень, які надають допомогу хворим з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"У деяких регіонах навантаження на одну медичну команду у вересні перевищувало 40 пацієнтів. Зокрема, в Одеській області навантаження складало 42 пацієнти на одну медичну команду, в Києві – 41, в Хмельницькій області – 39. Зазначимо, що рекомендоване навантаження на команду складає 20 пацієнтів. І саме з такого показника розраховувались тарифи на оплату послуг медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Тому за ініціативи НСЗУ уряд ухвалив рішення про запровадження з жовтня підвищувального коефіцієнту за завантаженість медичних команд. Якщо кількість пацієнтів перевищує 20 на одну команду, заклад отримає більше коштів. В першу чергу, більше коштів для забезпечення ліками пацієнтів з COVID-19. Окрім того, медики, які працюють безпосередньо з такими пацієнтами, матимуть можливість отримувати більші зарплати", - повідомили в НСЗУ.

Таким чином, якщо на одну команду в медзакладі припадає від 21 до 40 пацієнтів, коефіцієнт складатиме 1,26; якщо від 41 до 60 пацієнтів – 1,74;.

Коефіцієнт за надання медичної допомоги понад 61 пацієнту на команду в місяць складатиме 2,16. Тобто, як зауважили в Нацслужбі здоров'я, виплати такому закладу за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 збільшені в понад два рази.

При цьому встановлені раніше 300% надбавки до зарплат лікарям, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19, залишаються чинними.

За даними НСЗУ, у вересні кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 або з підозрою на нього зросла на 34% порівняно з серпнем. Відповідно збільшилось і навантаження на медичні команди в лікарнях, які надають допомогу таким пацієнтам. Якщо в серпні середнє навантаження на одну медичну команду складало 13 пацієнтів на місяць, то у вересні цей показник вже становив 16 пацієнтів.

Також медичні заклади зможуть створювати додаткові медичні команди, які здійснюють лікування пацієнтів з коронавірусом.

"Якщо в закладі створено щонайменше чотири команди, в складі яких є лікар-анестезіолог, то заклад може створити додаткові команди без анестезіолога у складі. Замість анестезіолога до таких команд може входити лікар-інфекціоніст або лікар-терапевт, або лікар-пульмонолог. Але таких команд не має бути більше, ніж анестезіологічних. Створювати додаткові команди дозволяється у тому випадку, якщо навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 і більше пацієнтів", - повідомили в НСЗУ.

Також заклад отримає більше коштів, якщо він має у своєму складі лабораторію, яка проводить тестування на COVID-19.

НСЗУ законтрактувала для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього 339 медзакладів. У вересні в цих закладах працювали 1450 медичних команд. НСЗУ вже виплатила цим медзакладам 3,4 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.