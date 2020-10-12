На доплати медикам перерахували вже понад 1,3 мільярда

Національна служба здоров'я (НСЗУ) перерахувала медичним закладам за додатковими угодами понад 1,3 мільярда гривень на підвищену зарплату медичним працівникам у вересні та жовтні.

Як передає Укрінформ, про це НСЗУ повідомила у Фейсбуці.

"На сьогодні 1515 медзакладів отримали від НСЗУ оплати за додатковими договорами за вересень на загальну суму понад 1,2 млрд грн, 141 заклад отримав оплати від НСЗУ вже й за жовтень на загальну суму 101,8 млн грн. Тобто НСЗУ вже перерахувала закладам понад 1,3 млрд грн на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та у жовтні", - повідомили у НСЗУ.

Медзаклади, що надають спеціалізовану, високоспеціалізовану, паліативну допомогу, медичну реабілітацію та екстрену допомогу, мають отримати додаткове фінансування для підвищення зарплат медпрацівникам із 1 вересня. Також на додаткове фінансування мають право заклади, які отримали за Програмою медгарантій менше коштів, ніж минулоріч за субвенцією.

За даними НСЗУ, свої пропозиції подали всі медичні заклади, які мають право на отримання доплат для підвищення зарплат лікарям. Із них: 1589 закладів вже уклали договір із НСЗУ; ще 1 договір підписано з боку НСЗУ і відправлено на підписання надавачу послуг; договори з 7 закладами - на погодженні; 2 заклади подали пропозиції з помилками і мають їх виправити, після чого з ними буде укладено договір.

Як повідомлялося, згідно з рішенням уряду, з 1 вересня зарплати медичним працівникам закладів спеціалізованої та екстреної медичної допомоги підвищено: лікарям – на 70% від посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки; фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – на 50% від мінімальної заробітної плати; молодшим медичним сестрам – на 25% від мінімальної заробітної плати.