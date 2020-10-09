В Нацслужбі здоров’я розповіли про навантаження на медичні бригади в COVID-лікарнях

За підсумками серпня, середнє навантаження на одну медичну команду в лікарнях, визначених для стаціонарного лікування COVID-19, становило 14 пацієнтів при нормі 20.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в. о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Розрахункова кількість пацієнтів на одну медичну команду була 20 пацієнтів. У такий спосіб була розрахована модель того, як має надаватися ця медична допомога. Наразі ці норми виконуються по-різному. Тобто, в середньому в серпні на одну команду припадало 14 пацієнтів", - сказав Віленський.

Водночас, за його словами, в кожному регіоні ці показники відрізняються, в деяких у серпні вони перевищували рекомендовані.

Так, зокрема, в Одеській області на одну команду припадало 55 пацієнтів на місяць, а в Одеській міській інфекційній лікарні - 149 пацієнтів на одну команду на місяць, у Хмельницькій області - 25 пацієнтів, Львівській - 24 пацієнти, Івано-Франківській, Харківській областях і Києві - по 23 пацієнти, у Закарпатській - 21 пацієнт.

Віленський зазначив, що при підписанні контракту на лікування COVID-19 лікарня в перший місяць отримує 498 тисяч грн на команду з 12 медиків, і додатково 171 тисячу грн на кожен апарат ШВЛ. Як правило, на одну лікарню, яка приймає пацієнтів з COVID-19, має бути щонайменше чотири апарати ШВЛ.