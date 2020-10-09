Уряд підвищить доплати медикам, залученим до боротьби з COVID-19 – Шмигаль

Кабінет Міністрів підвищить доплати медичним працівникам , залученим до боротьби з COVID-19.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд підвищить доплати тим медичним працівникам, які залучені до боротьби з COVID-19. Будуть затверджені сьогодні додаткові коригувальні коефіцієнти, що впливають на вартість послуг та відповідно на збільшення оплати праці лікарів», - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр вдень провів нараду з головами державних обласних адміністрацій за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова щодо ситуації з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Він доручив надати інформацію, на основі якої уряд буде робити подання в Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності голів ОДА, які не вирішили проблеми з доплатами медикам.

За останню добу в Україні зафіксували нові 5804 випадки інфікування коронавірусом.