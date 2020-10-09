Уряд притягне до відповідальності голів ОДА, де медики не отримали доплат

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив надати інформацію, на основі якої уряд буде робити подання в Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності голів ОДА, які не вирішили проблеми з доплатами медикам.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Попрошу міністра охорони здоров'я надати інформацію, на її основі уряд буде робити подання на Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників ДОЗ. Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів», — сказав Шмигаль.

За його інформацією, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що сьогодні на засіданні уряду буде винесено декілька постанов, в тому числі постанова щодо забезпечення киснем. Будуть виділені та розподілені по регіонах відповідні кошти в межах субвенції. Він додав, що МОЗ готовий у стислі терміни сертифікувати виробників медичного кисню.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.

6 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що з вересня 2020 року медпрацівники почнуть отримувати доплати – на це передбачено майже 6 млрд грн.