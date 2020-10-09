Шмигаль доручив МОЗ збільшити кількість COVID-ліжок в регіонах

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з головами державних обласних адміністрацій за участі секретаря РНБО Олексія Данілова щодо ситуації з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«На сьогодні лідером стала Харківська область, де захворіли ще 630 людей. Найбільші темпи приросту також у Києві та Одеській області. Натомість дещо стабілізувалася ситуація в західних областях», — сказав Шмигаль, зазначивши, що за попередню добу в Україні зафіксували новий рекорд кількості захворілих — 5804 особи.

Прем’єр-міністр заслухав очільників ОДА щодо епідемічної ситуації в областях, а також доручив головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку та головам облдержадміністрацій поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

«На їх основі ми будемо розвивати контактні центри. Один із найбільших пріоритетів — швидке розгортання системи виявлення контактних осіб», — зазначив він.

За підсумками наради Прем’єр-міністр також доручив МОЗ задля збільшення кількості ліжкомісць опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук.

Головам обласних та Київської міської державної адміністрації доручено мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаменти охорони здоров’я в обласних та Київській міській держаних адміністраціях зобов'язані відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Зазначається, що рішення щодо посилення медичної системи та заходів реагування на зростання захворюваності на COVID-19 будуть розглянуті на засіданні уряду та Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявлено5 804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.

Фото: www.kmu.gov.ua