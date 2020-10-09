Ліжка для хворих на COVID-19 у столиці заповнені на 70%

У столичних лікарнях ліжка для хворих на COVID-19 заповнені вже на 70%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Місто робить усе можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми поступово збільшували кількість ліжок для прийому хворих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні - це понад 2,5 тисячі ліжок у 20 медзакладах столиці. Заповненість цих ліжок – вже понад 70%", - сказав Кличко.

За його словами, з такою динамікою захворюваності місць у комунальних медзакладах вже дуже скоро бракуватиме.

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З цього приводу Кличко звернувся до прем’єр-міністра України і міністра охорони здоров’я надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах столиці.

"Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади. Ці заклади знаходяться в столиці і не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу", - зазначив він.

За словами Кличка, сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1675 хворих на коронавірус, з них 36 дітей, 338 пацієнтів - у важкому стані, 527 отримують кисневу підтримку, 46 - під апаратами ШВЛ. Ще 140 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус.

Від пневмонії в столичних медзакладах лікуються 574 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві 26 463 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу - 567.