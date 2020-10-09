На виплату надбавок медикам уже перерахували понад 1 мільярд – Степанов

Станом на 9 жовтня на виплату надбавок медикам в лікарні перераховано понад 1 мільярд гривень.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в п’ятницю, 9 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми чітко сказали, що починаючи з вересня наші медичні працівники отримуватимуть відповідні надбавки до своєї заробітної плати – 3650 грн для лікаря, 2500 грн для середнього медичного персоналу і 1250 грн для молодшого медичного персоналу. Так, це мало. Ми про це говоримо, що це тільки початок… Вже перераховано було на вчорашній вечір майже всім лікарням 1 млрд 210 млн гривень. Більш того, вже почали перераховувати кошти авансом за жовтень», - розповів Степанов.

Також він запевнив, що держава в повному обсязі виплачує щомісяця 300% заробітної плати медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

«У повному обсязі ми виплачуємо ці кошти кожного місяця. В нас була затримка під час укладання договорів наприкінці квітня-початку травня. І ми про це відверто говорили, що в нас є така проблема, що зараз ми укладаємо договори, але в той же час у повному обсязі будуть виплачені ці кошти. Так і сталося. Ми уклали ці договори, і Національна служба здоров’я України виплатила всі кошти», - поінформував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня. 6 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що з вересня 2020 року медпрацівники почнуть отримувати доплати – на це передбачено майже 6 млрд грн.