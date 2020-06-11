Прем’єр розповів про лікарні "першої хвилі" та надбавки у 300% для медиків

Забезпеченість лікарень "першої хвилі" засобами індивідуального захисту, ліками і медперсоналом дозволяє їм прийняти досить велику кількість потенційно хворих на COVID-19.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми створили аналітичну систему (забезпечення засобами індивідуального захисту та медичним обладанням лікарень "першої хвилі" - ред.), було менше 40% наповнення лікарень першої хвилі засобами індивідуального захисту і ліками, менше 70% - 61% - було забезпечення медичним персоналом, лікарями. Сьогодні ці показники коливаються між 70% і 80%, тобто "перша хвиля" медичної системи готова прийняти у разі необхідності достатньо велику кількість людей, які потенційно можуть захворіти. Суспільство підготовлено, у нас немає паніки. Медики морально також підготовлені", - запевнив Шмигаль.

Він також зазначив, що труднощі з виплатами медикам, які мають справу з хворими на COVID-19 у березні, 300% зарплати були викликані неготовністю системи до таких проблеми, наразі уряд виконав свої зобов'язання.

"300% виплат медикам, з якими були труднощі в березні, тому що система не була готова до таких речей. Власне, відбувався перехід до нової реформованої моделі управління медичною системою та оплатами в медичній системі. Уряд виконав свої зобов'язання, передавши кошти в регіони, заробітна плата лікарям, медичним працівникам, які були дотичні до COVID-19, за березень була виплачена", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що за квітень і в подальшому ці виплати здійснюються через Національну службу здоров'я за тарифами, які враховують підвищену заробітну плату.

"У квітні-травні виплати відбуваються вже на системній основі через механізми тарифів НСЗУ, і медики отримають свою зарплату, підвищену на 300% , ті, хто стикається з COVID-19, в повному обсязі і без затримок", - підкреслив Прем’єр.